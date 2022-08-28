Збірна України з баскетболу зазнала драматичної поразки та майже втратила шанси вийти на ЧС-2023

Чоловіча збірна України з баскетболу поступилася команді Ісландії у відборі на ЧС-2023.

Збірна України з баскетболу зазнала другої поспіль поразки у заключному раунді відбору на чемпіонат світу-2023. Команда Айнарса Багатскіса в овертаймі програла Ісландії з рахунком 91:88.

"Синьо-жовті" виграли перший період з різницею в 5 очок. До великої перерви українці зберегли свою перевагу, а от третя чверть стала по-справжньому провальною для нашої команди - у ній ісландці перемогли з гандикапом у 13 очок.

Останній період залишився за українцями. Наші баскетболісти нівелювали відставання у 8 пунктів та перевели гру до овертайму. Однак там Ісландія знову виявилася сильнішою та здобула підсумкову перемогу з різницею всього в три очки.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Святослав Михайлюк, який набрав 19 очок.

ЧС-2023. Кваліфікація. Другий раунд. Група L

Ісландія - Україна - 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8)

Після цієї поразки становище збірної України в турнірній таблиці суттєво погіршилося. "Синьо-жовті" 7 очками після 6 матчів посідають лише п’яте місце у відбірковій групі, що залишає їм мінімальні шанси потрапити на світову першість. До фінальної частини ЧС-2022 вийдуть по три найкращі команди з кожної групи.

Відбір на ЧС-2023 з баскетболу. Турнірна таблиця групи L

1. Іспанія - 11 очок (5 перемог, 1 поразка)

2. Італія - 11 очок (5 перемог, 1 поразка)

3. Ісландія - 10 очок (4 перемоги, 2 поразки)

4. Грузія - 9 очок (3 перемоги, 3 поразки)

5. Україна - 7 очок (1 перемога, 5 поразок)

6. Нідерланди - 6 очок (0 перемог, 6 поразок)