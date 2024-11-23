Збірна України з баскетболу зазнала третьої поразки поспіль у відборі на чемпіонат Європи-2025

Збірна України з баскетболу програла Ізраїлю у своєму третьому матчі кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок на майданчику "Арени Рига" у столиці Латвії закінчився з рахунком 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21).

Для української збірної це третья поразка поспіль у відборі на Євробаскет-2025. У перших двох матчах, яку відбулися на почаку цього року, команда Віталія Степановського програла Словенії (73:87) та Португалії (77:79).

Наступний матч у відборі на континентальну першість збірна України зіграє у понеділок, 25 листопада. Суперником нашої команди знову буде Ізраїль. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Після трьох турів українці (3 очки) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Португалія, Словенія та Ізраїль мають у своєму активі по 5 балів. На чемпіонат Європи вийдуть три найкращі команди групи.

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