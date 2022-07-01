Збірна України з баскетболу здобула надважливу перемогу над Грузією у відборі на ЧС-2023

Збірна України з баскетболу здобула надважливу перемогу над Грузією у відборі на ЧС-2023

У п'ятницю, 1 липня, чоловіча збірна України з баскетболу обіграла команду Грузії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Зустріч у Ризі завершилася перемогою українських баскетболістів з рахунком 79:66.

"Синьо-жовті" виграли перші три чверті та віддали суперникам останню, що вже не вплинуло на підсумок протистояння.

Найрезультативнішим у складі збірної України став важкий форвард В'ячеслав Бобров - він набрав 17 очок. Із 16 очками поєдинок завершив зірковий український захисник Святослав Михайлюк, який приїхав із НБА, аби допомогти національній команді в матчах відбору на світову першість.

Баскетбол. Чемпіонат світу-2023. Кваліфікація. Група G

Україна – Грузія – 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

Таким чином, збірна України з двома перемогами після чотирьох поєдинків наразі посідає третє місце у групі G. До наступного раунду відбору на ЧС-2023 вийдуть три найкращі команди з кожної групи.

У липні на "синьо-жовтих" також чекають матчі проти Північної Македонії (4 липня) та Іспанії (7 липня).

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