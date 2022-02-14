Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету Олімпійських ігор-2022

Фінішером "синьо-жовтих" буде капітан.

Стало відомо, хто виступить у чоловічій естафеті з біатлону від України на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Так, від "синьо-жовтих" виступлять: Богдан Цимбал - Артем Прима - Антон Дудченко - Дмитро Підручний.

Зазначимо, що збірна України в незмінній четвірці виступає увесь біатлонний сезон, однак уперше стартуватиме саме в такому розташуванні етапів естафети.

"У такому складі у цьому сезоні не бігли естафети, але знаю спортсменів і виходжу з ситуації, яка нас завтра чекає: буде холодно.

Дмитро знає, як почекати на свій останній етап, він знаходиться в хорошій формі. І там нема різниці, чи буде Прима бігти останній, чи Підручний. Цимбал добре пробіг перший етап в Антгольці на Кубку світу, має трохи досвіду, думаю, що в контакті він може триматися і боротися. І буде дуже важливо, як впорається зі стрільбою. Щоб закривав з п'яти-шести пострілів, щоб міг втримати контакт до другого етапу", - сказав тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

Додамо, що цього сезону збірна України проводила естафети за розстановкою Прима - Підручний - Цимбал - Дудченко, а останню естафету: Цимбал - Підручний - Дудченко - Прима.