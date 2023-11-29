Збірна України з біатлону назвала склад на першу чоловічу естафету сезону Кубка світу

Стало відомо, хто представить збірну України у чоловічій естафеті на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді.

Як повідомив старший тренер Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт, за нашу команду бігтимуть Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.

Стартовий етап проведе Тищенко, після чого на дистанцію вийде Прима, а за ним Лесюк. Фінішером "синьо-жовтих" стане Дудченко.

Зазначимо, що з шести українців, які наразі перебувають у таборі збірної в Естерсунді, до складу на естафету не увійшли Богдан Цимбал та Денис Насико.

Чоловіча естафета відбудеться у четвер, 30 листопада. Початок гонки – о 16:20 за київським часом.

Додамо, що напередодні збірна України з біатлону оголосила склад на жіночу естафету в Естерсунді, яка відбудеться у середу, 29 листопада, старт – о 16:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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