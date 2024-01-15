Збірна України з біатлону назвала склади на шостий етап сезону Кубка світу-2023/24

Шостий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийме 18 – 21 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Жіноча та чоловіча збірні України з біатлону визначилися зі складами на шостий етап Кубка світу-2023/24, який прийматиме 18 – 21 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Жіноча команда "синьо-жовтих" на етап в Антгольці заявила максимально можливу кількість спортсменок – сім. Дві з них будуть там як запасні – це 19-річні Олександра Меркушина та Олена Городна.

Склад жіночої збірної України з біатлону на етап в Антгольці: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Олександра Меркушина, Олена Городна (запасні).

Чоловіча збірна України з біатлону заявила на шостий етап Кубка світу-2023/24 шість спортсменів. Водночас, Дмитро Підручний бігтиме в Антгольці лише у змішаній естафеті.

У складі чоловічої команда "синьо-жовтих" на етап в Антгольці є один абсолютний дебютант – 23-річний Дмитро Грущак.

Склад чоловічої збірної України з біатлону на етап в Антгольці: Артем Тищенко, Денис Насико, Тарас Лесюк, Артем Прима, Дмитро Грущак, Дмитро Підручний (лише на змішану естафету).

Програмою етапу в Антгольці передбачено короткі індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також масстарти.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування на етапі в Рупольдінгу

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування на етапі в Рупольдінгу

Україна – у топ-5: результати жіночої естафети на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу