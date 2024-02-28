Збірна України з біатлону оголосила склад на етап Кубка світу в Голменколлені

"Синьо-жовтих" представлять по 5 спортсменів у чоловічій та жіночій командах.

Збірна України визначилася зі складом чоловічої та жіночої команд на сьомий етап Кубка світу з біатлону-2023/24, який відбудеться в норвезькому Голменколлені.

Про це в коментарі Суспільне Спорт повідомили тренери збірних Юрай Санітра та Микола Зоц.

"Синьо-жовтих" у Голменколлені представлятимуть по 5 спортсменів у чоловічій та жіночій командах.

Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк.

Склад жіночої збірної України: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос.

Етап Кубка світу з біатлону в Голменколлені триватиме від 29 лютого до 3 березня. Його програма включатиме індивідуальні гонки, масстарти, а також одиночну та класичну змішані естафети.

Етап у Голменколлені стане першим після чемпіонатів Європи та світу, які відбулися у словацькому Брезно-Осрблі та чеському Нове-Мєсто відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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