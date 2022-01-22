Збірна України з біатлону оголосила склад на останню чоловічу естафету перед Олімпіадою-2022

Збірна України з біатлону оголосила склад на останню чоловічу естафету перед Олімпіадою-2022

Гонка запланована на 23 січня.

Збірна України визначилася зі складом на чоловічу естафету, яка відбудеться на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці.

Про це у коментарі для Суспільне Спорт повідомив старший тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

За українську команду побіжать Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима.

Чоловіча естафета запланована на неділю, 23 січня. Початок - о 13:15 за київським часом. Це буде остання естафетна гонка перед Олімпійськими іграми-2022 у Пекіні.

Додамо, що жіноча естафета відбудеться сьогодні, 22 січня, Початок - о 16:00 за київським часом. Там Україна виступить у такому складі: Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастася Меркушина та Олена Білосюк.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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