Збірна України з біатлону оголосила склад на передостанній етап Кубка світу в Естерсунді

Порівняно з попереднім етапом у Нове-Мєсто є одна зміна.

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону назвали склади на передостанній, восьмий етап Кубка світу-2022/23, який відбудеться у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Порівняно з попереднім етапом у чеському Нове-Мєсто в українській команді відбулася одна зміна. Капітана чоловічої збірної Дмитра Підручного, який достроково завершив поточний сезон, замінить Артем Тищенко.

Склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Естерсунді

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова, Дар'я Блашко

Чоловіки: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко

До програми етапу Кубка світу в Естерсунді, що відбудеться 9 – 12 березня, увійшли індивідуальні гонки, класичні естафети та масстарти.

Закриє біатлонний сезон-2022/23 останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 16 – 19 березня.

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