Збірна України з біатлону внесла зміни до складу для підготовки до наступного сезону

Збірна України з біатлону внесла зміни до складу для підготовки до наступного сезону

Українська біатлоністка Анна Кривонос замінить Юлію Журавок у складі команди "А", який готуватиметься до сезону-2022/23.

Біатлоністи Анна Кривонос і Денис Насико увійшли до складу основної команди збірної України для підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє XSport.

Кривонос замінить Юлію Журавок, яка раніше увійшла до складу основної команди на літню підготовку. Зазначається, що це рішення ухвалено на прохання самої Журавок. Юлії потрібно більше часу перебувати в Україні, бо вона має маленьку дитину.

Насико займе шосте вакантне місце в чоловічій команді "А". До цього Денис працював в команді "Б". На це місце також претендував Артем Тищенко.

Склад команди "А" для підготовки до сезону-2022/23

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос

Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насико

Також відбулися зміни у тренерському штабі "синьо-жовтих". Тренер української жіночої збірної Урош Велепець очолив команду Німеччини. На його місце призначили Олександра Кравченка. Натомість Юрай Санітра продовжить працювати з чоловічою збірною України.

Свій перший збір чоловіча збірної України почне унеділю, 29 травня, в той же час жінки приступлять до централізованої підготовки у суботу, 4 червня.

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