Збірна України з біатлону завовала другу медаль на юнацькому чемпіонаті світу-2023

Збірна України здобула другу нагороду на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону 2023 року, який триває у Казахстані. Бронзовою призеркою в індивідуальній гонці стала Олександра Меркушина.

Три неточні постріли на вогневих рубежах не завадили українці фінішувати третьою та піднятися на п'єдестал пошани.

"Золото" виграла німкеня Юлія Кінк, а "срібло" завоювала швейцарка Алессія Лаагер.

За крок від квіткової церемонії також зупинилася українка Олена Городна, яка з однією хибою на стрільбищі посіла сьоме місце.

Зазначимо, що для Меркушиної це вже друга медаль юнацького ЧС-2023. Раніше вона здобула "бронзу" в складі української збірної у змішаній естафеті.

Юнацький чемпіонат світу з біатлону-2023: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Юлія Кінк (Німеччина, 1+0+0+1) 32:23.8

2. Алессія Лаагер (Швейцарія, 1+0+0+0) +59.8

3. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+1+0) +1:10.2

4. Карлотта Гаутеро (Італія, 1+1+0+1) +1:10.8

5. Ельза Тангландер (Норвегія, 0+3+0+0) +1:17.8

6. Ела Север (Словенія, 1+1+1+0) +1:28.2

7. Олена Городна (0+1+0+0) +1:33.5

...

46. Ксенія Приходько (2+1+2+1) +6:40.7

54. Марія Голобородна (1+3+0+1) +7:49.9

Нагадаємо, юнацький чемпіонат світу з біатлону-2023 у місті Щучинськ (Казахстан) триватиме до 12 березня.

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