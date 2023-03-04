Збірна України з біатлону здобула медаль у дебютній гонці юнацького чемпіонату світу

Збірна України успішно стартувала на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону в Казахстані.

Вже в першій гонці планетарної першості – змішаній естафеті – наша команда піднялася на п'єдестал пошани, виборовши "бронзу".

Українська збірна в змішаній естафеті була представлена у складі Олени Городної, Олександри Меркушиної, Богдана Борковського та Михайла Хміля.

Сумарно українці заробили три кола штрафу та використали 16 додаткових патронів. Це дозволило "синьо-жовтим" посісти третє місце. "Золото" завоювала Норвегія, а "срібло" – Німеччина.

Юнацький чемпіонат світу з біатлону-2023: результати змішаної естафети

1. Норвегія (3+17) 1:11:51.1

2. Німеччина (5+16) +35.5

3. Україна (3+16) +1:30.6

4. Італія (3+18) +1:49.7

5. Чехія (0+10) +2:28.0

6. Фінляндія (0+13) +2:28.0

Це перша медаль для України на юнацькому чемпіонаті світу від 2019 року. На останніх трьох турнірах українці нагород не здобували.

Раніше повідомлялося, що українка Юлія Джима фінішувала за крок від топ-10 на етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто.

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