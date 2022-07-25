Збірна України з боротьби здобула 18 медалей на міжнародному турнірі у Варшаві

Українські борці успішно виступили на міжнародному турнірі Poland Open у столиці Польщі.

На змаганнях у Варшаві "синьо-жовті" завоювали аж 18 нагород: 4 золоті, 5 срібних і 9 бронзових.

Жіноча збірна України виграла сім медалей, а наша чоловіча команда - одинадцять.

Усі медалі України на Poland Open

"Золото": Ілона Прокопевнюк (до 62 кг), Соломія Винник (до 59 кг), Каміль Керимов (до 57 кг), Василь Михайлов (до 79 кг).

"Срібло": Оксана Лівач (до 50 кг), Андрій Яценко (до 57 кг), Тарас Маркович (до 61 кг), Зєлімхан Тогузов (до 74 кг), Магамед Закарієв (до 97 кг).

"Бронза": Лілія Маланчук (до 53 кг), Марія Винник (до 55 кг), Катерина Зелених (до 65 кг), Анастасія Осняч (до 76 кг), Ерік Арушанян (до 65 кг), Олексій Борута (до 70 кг), Мухаммед Алієв (до 86 кг), Андрій Власов (до 92 кг), Юрій Ідзінський (до 125 кг).

Таким чином, за підсумками турніру Україна посіла перше загальнокомандне місце серед чоловіків і друге - серед жінок (після Китаю).

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала вісім медалей на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

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