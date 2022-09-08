Збірна України з боєм поступилася Словенії в історичному чвертьфіналі ЧС з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу в напруженій боротьбі програла команді Словенії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022.

Поєдинок у словенській Любляні завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 3:1.

"Синьо-жовті" здивували словенців, які були фаворитами зустрічі, на старті протистояння та виграли перший сет - 25:18.

На жаль, розвинути свій успіх українці не зуміли - наступні три партії минули в рівній боротьбі, але суперник команди Угіса Крастіньша все ж показав свій клас та схилив шальки терезів на свою користь - 26:24, 25:19, 25:23.

Таким чином, збірна України залишає чемпіонат світу, а Словенія в півфіналі позмагається з командою Італії.

України вперше в історії грала в 1/4 фіналу ЧС з волейболу. Цьогорічна світова першість для збірної України стала другою в історії. 1998 року "синьо-жовті" посіли 10-те місце, тож результат на ЧС-2022 - найкращий в історії нашої команди.

Нагадаємо, збірна України з волейболу з другого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. У стартовому поєдинку турніру підопічні Угіса Крастіньша програла сербам (0:3), а потім розгромили Туніс (3:0) і впевнено обіграли Пуерто-Рико (3:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розбили Нідерланди (3:0).

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