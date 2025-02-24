Збірна України з дебютом сина Віталія Кличка перемогою завершила відбір на Євробаскет-2025 (відео)

Збірна України з баскетболу перемогла команду Португалії в поєдинку заключного, шостого туру кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року. Зустріч у португальському Матозіньюші завершилася з рахунком 60:88.

Для обох збірних цей матч уже не мав жодного турнірного значення. Раніше українці зазнали п'яти поразок та достроково втратили шанси вийти на континентальну першість, тоді як португальці гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи.

Першу чверть збірна України виграла з рахунком 24:17, а потім розвинула свій успіх у другій (17:15), що дозволило їй піти на велику перерву з перевагою в 9 очок над суперником.

У третьому періоді українці продовжили відриватися від господарів майданчика (30:18) і перед останньою 10-хвилинкою вже мали гандикап у 21 бал. Заключну чверть також забрала наша команда (17:10), завершивши гру впевненою перемогою з різницею в 28 очок.

Цікаво, що в цьому матчі дебютував за національну команду Максим Кличко, 19-річний син легендарного боксера та нинішнього мера Києва Віталія Кличка. Раніше він виступав за молодіжну збірну України.

Повне відео матчу Португалія – Україна

Для української збірної це був другий матч після повернення Айнарса Багатскіса на посаду головного тренера, 21 лютого наша команда зазнала поразки від Словенії, втративши шанси вийти на Євробаскет-2025. Латвійський фахівець, який раніше вже очолював "синьо-жовтих" від травня 2019-го до березня 2023 року, наприкінці грудня 2024-го замінив Віталія Степановського.

На Євробаскет-2025 з групи, де виступала збірна України, вийшли три з чотирьох команд: Словенія, Ізраїль і Португалія.

"Синьо-жовті" з однією перемогою в шести матчах посіли останнє місце у своїй групі та вперше за 16 років пропустять континентальну першість. Востаннє наша команда не брала участь у фінальній стадії чемпіонату Європи ще 2009 року, після чого п'ять разів поспіль успішно долала кваліфікацію.

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