Збірна України з дзюдо виборола ще дві медалі на турнірі Grand Slam у Баку

Юлія Курченко та Єлизавета Литвиненко стали призерками у ваговій категорії до 78 кг.

Збірна України з дзюдо завоювала дві медалі в останній день міжнародного турніру серії Grand Slam, який відбувався у столиці Азербайджану Баку.

У ваговій категорії до 78 кг Юлія Курченко здобула "срібло", а Єлизавета Литвиненко стала бронзовою призеркою.

Зазначимо, що українські дзюдоїстки зустрілися між собою на стадії чвертьфіналу, де тріумфувала Курченко.

Після цього Курченко у півфіналі перемогла німкеню Анну Монту Олек, однак у фіналі зазнала поразки від Гуше Стенгейс з Нідерландів.

Своєю чергою, Литвиненко після поразки від співвітчизниці продовжила боротьбу у втішних сутичках. Там вона перемогла представницю Косова Лоріану Куку, після чого у поєдинку за "бронзу" здолала словенку Метку Лобнік.

Для Курченко це друга нагорода в кар'єрі на змаганнях рівня Grand Slam. Минулого року вона виграла "бронзу" в грузинському Тбілісі. Для Литвиненко це перша в кар'єрі медаль на турнірах серії Grand Slam.

Таким чином, збірна України завершила змагання у Баку з трьома медалями. Раніше Дар'я Білодід здобула "бронзу" у вазі до 57 кг.

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