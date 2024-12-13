Збірна України з футболу дізналася суперників у відборі на чемпіонат світу-2026

"Синьо-жовті" були посіяні з другого кошика і потрапили до групи з чотирьох команд.

У п'ятницю, 13 грудня, в Цюриху відбулося жеребкування групового етапу європейського відбіркового турніру до чемпіонату світу 2026 року з футболу. Своїх суперників отримала і збірна України.

Команда Сергія Реброва була посіяна з другого кошика та потрапила до групи D, де зіграє проти переможця чвертьфіналу Ліги націй Хорватія – Франція, Ісландією та Азербайджаном.

Загалом 54 збірні було розподілено на 12 груп по 4 чи 5 команд, які проведуть по одному матчу між собою вдома та на виїзді. Дивіться повні результати жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Матч-відкриття ЧС-2026 заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, російську збірну не допустили до жеребкування відбору ЧС-2026. Команда країни-агресорки продовжує бути відсторонена від міжнародних змагань через повномасштабне військове вторгнення РФ до України.

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