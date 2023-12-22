Збірна України з футболу назвала місце проведення першого "домашнього" матчу 2024 року

Це може бути вирішальний поєдинок плейоф за вихід на Євро-2024.

Стало відомо, де збірна України з футболу зіграє перший "домашній" матч 2024 року.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поєдинок відбутися 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав".

Суперник та статус матчу "синьо-жовтих" визначиться 21 березня після зустрічей півфіналу плейоф відбору до ЧЄ-2024: Боснія та Герцеговина – Україна та Ізраїль – Ісландія.

У разі перемоги над боснійцями, підопічні Сергія Реброва зіграють у фіналі плейоф за вихід на чемпіонат Європи. Якщо українці не пройдуть балканців, то 26 березня на "Тарчінський Арена Вроцлав" проведуть товариський матч з командою, яка програє в іншому півфіналі.

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України наші клуби та збірні змушені проводити усі міжнародні матчі за кордоном.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру чемпіонату Європи-2024, збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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