Збірна України з футболу назвала стартовий склад на історичний матч Олімпіади-2024 проти Іраку

Збірна України оголосила стартовий склад на матч першого туру футбольного турніру Олімпіади-2024 проти команди Іраку, який відбудеться у середу, 24 липня.

Україна: Фесюн, Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк, Криськів, Рубчинський, Михайленко, Хлань, Сікан, Брагару

Для нашої футбольної збірної це буде перший в історії матч на Олімпійських іграх. Право виступити на Олімпіаді-2024 "синьо-жовті" отримали завдяки тому, що молодіжна збірна України (U-21) дійшла до півфіналу Євро-2023.

Поєдинок на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у Ліоні розпочнеться о 20:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Ірак – Україна доступна на нашому сайті.

В іншому поєдинку першого туру групи B Аргентина на останніх секундах компенсованого часу вирвала нічию проти Марокко (2:2).

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року триватиме від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Після матчу з Іраком підопічні Ротаня у другому турі 27 липня у Сент-Етьєні зіграють з командою Марокко. Завершать груповий раунд українці 30 липня матчем у Ліоні зі збірною Аргентини.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Читайте також:

Ірак – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч футбольного турніру Олімпіади-2024

Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців

Олімпіада-2024: хто та в яких видах спорту представить Україну