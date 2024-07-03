Збірна України з футболу оголосила склад для підготовки до Олімпіади-2024

"Синьо-жовті" вперше в історії візьмуть участь у футбольному олімпійському турнірі.

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список гравців, які готуватимуться у складі нашої команди до футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до складу "синьо-жовтих" увійшли 22 футболісти.

Склад збірної України для підготовки до Олімпіади-2024

Воротарі: Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро), Кіріл Фесюн ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Олександрія" Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – "Ворскла" Полтава), Олександр Мартинюк ("Олександрія" Олександрія), Олексій Сич ("Рух" Львів), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Максим Хлань ("Лехія", Польща), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1" Дніпро), Артем Шулянський ("Олександрія" Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва – "Динамо" Київ), Владислав Велетень ("Колос" Ковалівка), Олег Федор ("Рух" Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – "Шахтар" Донецьк).

Нападники: Ігор Краснопір ("Рух" Львів), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше в історії візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня). До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Перед стартом на ОІ-2024 "синьо-жовті" проведуть два товариські матчі: з олімпійськими збірними Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня).

Нагадаємо, у червня олімпійська збірна України з футболу стала переможцем контрольного міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції.

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