Збірна України з футболу оголосила заявку на товариські матчі перед Євро-2024

В рамках підготовки до континентальної першості "синьо-жовті" зіграють з Німеччиною, Польщею та Молдовою.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на тренувальний збір та товариські матчі перед фінальним турніром Євро-2024.

До основного списку "синьо-жовтих" увійшли 26 футболістів. Ще шість гравців перебувають у резервному списку.

Зазначається, що остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня.

Заявка збірної України на товариські матчі перед Євро-2024

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва – "Шахтар"), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі – "Динамо"), Єгор Ярмолюк ("Бренфорд").

Збірна України розпочне підготовку до фінального турніру чемпіонату Європи 30 травня в німецькому Нюрнберзі. Перед Євро-2024 команда Сергія Реброва зіграє три контрольні матчі: з Німеччиною (3 червня), Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На Євро-2024 збірна України зіграє в групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

Матчі фінального турніру чемпіонату Європи-2024 від 14 червня до 14 липня відбуватимуться в Німеччині.

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