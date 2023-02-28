Збірна України з футболу отримала нового тренера: хто готуватиме команду до матчу з Англією

Руслан Ротань виконуватиме обов'язки головного тренера національної команди.
Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила про призначення Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України.
Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.
Угода з Ротанем, який наразі також виконує функції головного тренера молодіжної збірної України та очолює клуб УПЛ "Олександрію", буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим.
Зазначається, що перемовини з Ребровим, який наразі працює головним тренером еміратського "Аль-Айна", за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.
"Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Сергієм Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з підписанням контракту терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року", – йдеться в повідомленні УАФ.
Таким чином, під керівництвом Ротаня збірна України готуватиметься до стартового матчу відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії, який відбудеться 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Нагадаємо, на посаді тренера збірної України Ротань змінив Олександра Петракова, контракт якого закінчився 31 грудня 2022 року. У січні Петраков очолив збірну Вірменії.
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