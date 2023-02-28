Збірна України з футболу отримала нового тренера: хто готуватиме команду до матчу з Англією

Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила про призначення Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України.

Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.

Угода з Ротанем, який наразі також виконує функції головного тренера молодіжної збірної України та очолює клуб УПЛ "Олександрію", буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим.

Зазначається, що перемовини з Ребровим, який наразі працює головним тренером еміратського "Аль-Айна", за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

"Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Сергієм Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з підписанням контракту терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року", – йдеться в повідомленні УАФ.

Таким чином, під керівництвом Ротаня збірна України готуватиметься до стартового матчу відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії, який відбудеться 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, на посаді тренера збірної України Ротань змінив Олександра Петракова, контракт якого закінчився 31 грудня 2022 року. У січні Петраков очолив збірну Вірменії.

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