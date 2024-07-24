Збірна України з футболу поступилася Іраку в історичному матчі на Олімпіаді-2024

У ворота "синьо-жовтих" було призначено дуже суперечливий пенальті.

Збірна України зазнала поразки від команди Іраку в матчі першого туру футбольного турніру на Олімпіаді-2024. Поєдинок на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у Ліоні закінчився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих м'ячів. Команда Руслана Ротаня більше володіла м'ячем та створювала небезпечні моменти, але розпечатати ворота суперника не зуміла.

На старті другого тайму "синьо-жовті" вийшли вперед. На 53-й хвилині Арсеній Батагов пробив головою після подачі Дмитра Криськіва зі штрафного – голкіпер збірної Іраку парирував, але Валентин Рубчинський вдало зіграв на добиванні.

Однак дуже швидко наша команда пропустила. Максим Таловєров поклав руки на спину Айману Хуссейн під час подачі з правого флангу, через що арбітр призначив пенальті. Той же Хуссейн на 57-й хвилині зрівняв рахунок ударом з 11-метрової позначки.

А на 72-й хвилині Ірак забив другой гол у ворота України. Алі Джассім, який вийшов на заміну, з лівого флангу змістився в центр і низом відправив м'яч у ближній кут.

Збірна України намагалася відігратися, але забити вдруге та уникнути поразки не зуміла. Таким чином, наша національна футбольна команда програла перший у своїй історії матч на Олімпійських іграх.

В іншому поєдинку першого туру групи B Аргентина зі скандалом програла Марокко (1:2). Матч дограли через дві години після того, як його призупинили через те, що футболістів "альбіселесте" з трибун закидали петардами – під час цієї аномальної паузи арбітр переглянув відеоповтор (VAR) і скасував гол аргентинців через офсайд.

У другому турі збірна України 27 липня у Сент-Етьєні зіграє з командою Марокко. Того ж дня Аргентина зустрінеться з Іраком.

Завершать груповий раунд підопічні Ротаня 30 липня поєдинком у Ліоні з Аргентиною. У паралельній грі позмагаються Марокко та Ірак.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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