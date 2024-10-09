Збірна України з футболу презентувала нову форму перед жовтневими матчами Ліги націй: яскраві фото

Збірна України з футболу презентувала нові домашні та виїзні комплекти форми на сезон-2024/25.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, ігрове екіпірування для "синьо-жовтих" створила компанія Adidas, яка відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних України, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.

"Нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло "Слава Україні" на спині. Форма вшановує зв'язок між українською культурою та футболом, що робить її невід'ємним атрибутом кожного вболівальника", – йдеться у заяві УАФ.

Нова форма збірної України з футболу

Нова форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

"Для нас велика честь повернутися до родини Adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже Adidas розробляла ексклюзивну форму, в якій національна збірна виступала на Євро-2012. Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як Adidas, на шляху до мети", – заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

Нова форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Нова форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Нова форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Перший матч у новій формі збірна України проведе у п'ятницю, 11 жовтня, проти Грузії у 3-му турі групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок Україна – Грузія відбудеться у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

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Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), а відтак посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія з 6 очками лідирує у квартеті – команда Віллі Саньйоля розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Албанія та Чехія, які мають у своєму активі по 3 бали, 11 жовтня зустрінуться у Празі.

Зазначимо, що після очного поєдинку українська збірна в 4-му турі Ліги націй 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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