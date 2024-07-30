Збірна України з футболу програла Аргентині та не зуміла вийти до плейоф Олімпіади-2024 (відео)

Збірна України програла команді Аргентини в матчі заключного, третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпіади-2024. Поєдинок на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у Ліоні закінчився з рахунком 0:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння "альбіселесте" вийшли вперед – на 47-й хвилині Тьяго Альмада з-за меж штрафного сильно та точно пробив у правий від себе кут.

Наприкінці матчу підопічні Хав'єра Маскерано забили другий гол – у компенсований час, на 90+1-й хвилині, вдало зіграв на добиванні Клаудіо Ечеверрі, який на 79-й хвилині замінив Хуліана Альвареса.

У паралельному матчі цієї групи збірна Марокко розгромила команду Іраку з рахунком 3:0.

Таким чином, до плейоф з квартету В вийшли Аргентина та Марокко, які набрали по 6 очок. Україна та Ірак завершили виступи на Олімпіаді, маючи у своєму активі по 3 бали.

Повне відео матчу Україна – Аргентина

Зазначимо, що Україна на Іграх-2024 вперше в історії була представлена у футбольному турнірі Олімпіади.

Перед вирішальним матчем проти Аргентини команда Руслана Ротаня у стартовому турі поступилася Іраку (1:2), а потім у другому турі в меншості вирвала перемогу над Марокко (2:1).

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року триватиме до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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