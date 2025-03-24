Збірна України з футболу у відборі на ЧС-2026: календар усіх матчів

Команда Сергія Реброва позмагається у групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Визначилися усі суперники та повний календар матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Під час жеребкування, яке відбулося у грудні 2024 року, команда Сергія Реброва потрапила до групи D.

"Синьо-жовтим" випало позмагатися зі збірними Ісландії, Азербайджану та переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 Хорватія – Франція. У березні 2025 року французи у серії пенальті здолали хорватів, тому саме "Ле Бле" потрапили до відбіркової групи України на ЧС-2026.

Календар матчів було визначено раніше. Збірна України проведе по два поєдинки у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Підопічні Реброва стартують у кваліфікації на Мундіаль 5 вересня номінально домашньою грою з Францією.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026

5 вересня, 21:45. Україна – Франція

9 вересня, 19:00. Азербайджан – Україна

10 жовтня, 21:45. Ісландія – Україна

13 жовтня, 21:45. Україна – Азербайджан

13 листопада, 21:45. Франція – Україна

16 листопада, 19:00. Україна – Ісландія

Формат європейського відбору на ЧС-2026

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Читайте також: