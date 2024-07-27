Збірна України з футболу в меншості вирвала перемогу над Марокко у другому матчі на Олімпіаді-2024 (відео)

Підопічні Руслана Ротаня драматично здобули історичні очки на Олімпійських іграх і зберігають шанси вийти до плейоф.

Збірна України здобула перемогу над командою Марокко в матчі другого туру футбольного турніру Олімпіади-2024. Поєдинок на стадіоні "Жоффруа-Гішар" у Сент-Етьєні закінчився з рахунком 2:1 .

"Синьо-жовті" вийшли вперед на 22-й хвилині зустрічі. Максим Брагару розібрався із суперником на лівому фланзі штрафного та прострілив у центр, де Дмитро Криськів у дотик спрямував м'яч у ближній кут.

У другому таймі марокканцям вдалося зрівняти рахунок – на 64-й хвилині пенальті реалізував Суф'ян Рахімі, якого у власному карному майданчику збив Володимир Салюк. Спершу арбітр показав українському захиснику жовту картку, але після перегляду моменту на VAR змінив своє рішення та покарав Салюка прямою червоною карткою.

Відтак підопічні Руслана Ротаня залишилися в меншості. Збірна Марокко тиснула на ворота "синьо-жовтих", але українці не лише змогли втримати нічию, а й забили переможний м'яч. На 90+8-й хвилині забив Ігор Краснопір у контратаці замкнув простріл Олега Федора.

Повне відео матчу Україна – Марокко

Зазначимо, що Україна на Іграх-2024 вперше в історії представлена у футбольному турнірі Олімпіади.

У першому турі збірна України поступилася Іраку (1:2), а команда Марокко в скандальному матчі обіграла Аргентину (2:1).

В іншому матчі другого туру групи B збірна Аргентини обіграла Ірак з рахунком 3:1.

Турнірна таблиця групи B за підсумками двох турів: Аргентина (3 очки), Марокко (3 очки), Україна (3 очки), Ірак (3 очки).

У заключному, третьому турі групового етапу підопічні Ротаня 30 липня зіграють у Ліоні з Аргентиною. У паралельному матчі позмагаються Марокко та Ірак.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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