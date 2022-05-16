Збірна України з футболу вдруге в історії завоювала "золото" Дефлімпіади

Збірна України з футболу вдруге в історії завоювала "золото" Дефлімпіади

Збірна України з футболу - чемпіон Дефлімпійських ігор-2021, які відбулися у бразильському місті Кашіас-ду-Сул.

У фінальному матчі змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, "синьо-жовті" обіграли команду Франції з рахунком 1:0 .

Результат вирішального поєдинку визначив один гол. На десятій хвилині українці провели ефектну комбінацію, яка завершилася точним ударом Богдана Мишенка.

На шляху до фіналу українці посіли перше місце в групі. Наша команда перемогла Південну Корею (2:1), Єгипет (5:0) і Францію (3:2), а програла лише в останньому турі Аргентині (1:2).

У чвертьфіналі "синьо-жовті" мінімально переграли італійців (2:1), а в півфіналі Україна обіграла Туреччину (2:0).

Зазначимо, що футбольна збірна України вдруге в історії виграла Дефлімпіаду. "Синьо-жовта" команда 2009 року стала чемпіоном Дефлімпіади, а у 2013-му та 2017 роках вигравала срібні медалі.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України стала переможцем чемпіонату світу з футболу.

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