Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"

Команда Сергія Реброва у груповому етапі зустрінеться з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

26 березня збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1) та завоювала путівку до фінального турніру Євро-2024.

Оскільки жеребкування фінальної частини прийдешнього чемпіонату Європи відбулося ще в грудні 2023 року, то команда Сергія Реброва вже знає, з ким їй доведеться зіграти на груповому етапі континентальної першості.

Українська збірна потрапила до групи Е, де її суперниками стануть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

Календар матчів групового раунду Євро-2024 також уже відомий. Команда Реброва стартує на турнірі матчем з Румунією, який відбудеться 17 червня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

У другому турі "синьо-жовті" 21 червня позмагаються зі Словаччиною на "Меркур Шпіль-Арені" в Дюссельдорфі.

Завершать груповий етап українці 26 червня поєдинком проти Бельгії на "Мерседес-Бенц Арені" у Штутгарті.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

17 червня, 16:00: Румунія – Україна (Мюнхен)

21 червня, 16:00: Словаччина – Україна (Дюсельдорф)

26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт)

У фінальному турнірі Євро-2024 зіграють 24 національні команди. До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Збірна України вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. 2012 року "синьо-жовті" автоматично потрапили на турнір як одна з країн-господарок, а 2016-го та 2020-го пробивалися на континентальну першість через кваліфікацію.

Найбільш успішним для збірної України поки що залишається Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року. На тому турнірі наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

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