Збірна України з футзалу дізналася суперників у фінальному турнірі чемпіонату світу-2024

Турнір відбудеться від 14 вересня до 6 жовтня в Узбекистані.

У неділю, 26 травня, відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2024 з футзалу. Своїх суперників на груповій стадії також дізналася збірна України.

"Синьо-жовті" були посіяні з другого кошика та потрапили до квартету С, де зіграють з Аргентиною, Афганістаном та Анголою.

Результати жеребкування чемпіонату світу-2024 з футзалу

Група A: Узбекистан, Парагвай, Коста-Рика, Нідерланди

Група B: Бразилія, Таїланд, Хорватія, Куба

Група C: Аргентина, Україна, Афганістан, Ангола

Група D: Іспанія, Казахстан, Нова Зеландія, Лівія

Група E: Португалія, Марокко, Таджикистан, Панама

Група F: Іран, Франція, Венесуела, Гватемала

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посіли треті місця у своїх квартетах.

ЧС-2024 з футзалу відбудеться в Узбекистані від 14 вересня до 6 жовтня.

Збірна України вшосте в історії зіграє на футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіа в 1/8 фіналу.

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