Збірна України з футзалу дізналася суперників у відборі до Євро-2026

"Синьо-жовті" позмагаються з Румунією, Німеччиною та Кіпром.

У четвер, 30 травня, відбулося жеребкування групового раунду кваліфікації до чемпіонату Європи-2026 з футзалу. Своїх суперників також дізналася збірна України.

"Синьо-жовті" опинилися в першій групі, де зіграють з Румунією, Німеччиною та Кіпром.

Результати жеребкування відбору до Євро-2026 з футзалу

Група 1: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр

Група 2: Фінляндія, Італія, Білорусь, Мальта

Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина

Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія

Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція

Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія

Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра

Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія

Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія

Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія

До фінальної частини Євро-2026 напряму вийдуть переможці груп, а вісім найкращих команд, які посядуть другі місця, розіграють у плейоф ще чотири путівки на континентальну першість.

ЧЄ-2026 відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Господарі фінального турніру автоматично отримали право взяти участь у ньому.

Коли відбудуться матчі відбору до Євро-2026 з футзалу

Груповий етап: 9-18 грудня 2024 року, 27 січня-5 лютого 2025 року, 3-12 березня 2025 року та 7-16 квітня 2025 року.

Плейоф: жеребкування – 15 травня 2025 року, матчі – 15-24 вересня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу дізналася суперників у фінальному турнірі чемпіонату світу-2024.

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