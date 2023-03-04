Збірна України з футзалу достроково пробилася до елітраунду відбору на ЧС-2024

Підопічні Олександра Косенка гарантували собі перше місце в групі.

Збірна України з футзалу достроково кваліфікувалася до елітного раунду відбору на чемпіонат світу 2024 року.

Це трапилося після нічиєю в матчі суперників "синьо-жовтих" у групі – збірних Косова та Нідерландів (3:3).

Перед заключним туром українці гарантували собі перше місце в групі. У трьох матчах підопічні Олександра Косенка набрали 9 очок, здобувши три перемоги – двічі обіграли Косово (3:1, 5:2) та одного разу – Нідерланди (4:2).

В активі Нідерландів 4 очка, збірної Косова – один бал. Тому українці є недосяжними в турнірній таблиці.

Заключний поєдинок основного раунду кваліфікації "синьо-жовті" проведуть 8 березня на виїзді проти Нідерландів.

Жеребкування елітного раунду відбору на ЧС-2024 відбудеться 5 липня – 20 збірних буде розбито на п'ять груп по чотири команди в кожній, які зіграють одна з одною вдома та на виїзді.

До фінальної стадії ЧС-2024 вийдуть переможці груп. Чотири найкращі володарі других місць розіграють між собою ще дві путівки на турнір у стикових матчах.

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