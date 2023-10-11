Збірна України з футзалу не зуміла повторно обіграти Сербію в елітраунді відбору на ЧС-2024 (відео)

Після розгромної перемоги в першому матчі "синьо-жовті" завершили другу зустріч із сербами внічию.

Чоловіча збірна України з футзалу зіграла внічию з командою Сербії в матчі 4-го туру елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2024.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся в Угорщині та завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм гри залишився за сербами – Страхінья Петров відкрив рахунок на 17-й хвилині.

Підопічні Олександра Косенка відігралися після перерви – на 27-й хвилині голом відзначився Євгеній Жук.

Збірна України домінувала на майданчику та намагалася вирвати перемогу, але сербам таки вдалося втримати нічию.

Зазначимо, що в першому матчі цих команд, який відбувся 6 жовтня у Сербії, збірна України розтрощила суперника з рахунком 6:1.

В іншому матчі четвертого туру групи B збірна Бельгії прийме команду Польщі. Ця зустріч також відбудеться 11 жовтня, о 21:00 за київським часом.

Наразі збірна України з 7 очками лідирує у своєму квартеті. Далі йдуть Польща (6), Сербія (5) та Бельгія (1).

У грудні "синьо-жовті" проведуть заключні матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Бельгії та Польщі.

На ЧС-2024 вийдуть переможці п'яти груп елітраунду відбору. Чотири найкращі володарі других місць зіграють у плейоф, де розіграють ще дві путівки на світову першість.

Чемпіонат світу з футзалу відбудеться в Узбекистані від 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

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