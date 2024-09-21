Збірна України з футзалу обіграла Афганістан та вийшла до плейоф чемпіонату світу-2024 (відео)

Підопічні Олександра Косенка посіли друге місце у своїй групі та в 1/8 фіналу позмагаються з Нідерландами.
Збірна України з футзалу перемогла національну команду Афганістану в матчі заключного, третього туру групового раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок в Андижані (Узбекистан) завершився з рахунком 4:1 на користь "синьо-жовтих".
Українці відкрили рахунок на 15-й хвилині – пенальті реалізував Євгеній Жук. А вже через хвилину перевагу нашої команди подвоїв Данило Абакшин.
На старті другого тайму Афганістан скоротив відставання – на 26-й хвилині забив Мехран Голамі.
Проте збірна України відповіла своїми двома м'ячами. На 37-й хвилині відзначився Михайло Зварич, а ще через хвилину Ігор Корсун остаточно зняв питання щодо переможця поєдинку, вразивши порожні ворота.
Огляд матчу Україна – Афганістан
Для "синьо-жовтих" це друга перемога на цьому Мундіалі. У стартовому турі Україна розгромно поступилася Аргентині (1:7), а потім знищила Анголу (7:2).
Таким чином, підопічні Олександра Косенка з 6 очками посіли друге місце у групі С та вийшли до 1/8 фіналу, де позмагаються зі збірною Нідерландів, яка фінішувала на другій позиції у групі А.
Згідно з регламентом, до 1/8 фіналу виходть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.
Матч України проти Нідерландів в 1/8 фіналу відбудеться у вівторок, 24 вересня, о 18:00 за київським часом.
Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.
На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.
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