Збірна України з футзалу перемогла Португалію та вийшла до фіналу студентського ЧС-2022

Збірна України з футзалу зіграє у фіналі чемпіонату світу серед студентських команд.

Путівку до фіналу планетарної першості українські футзалісти вибороли, сенсаційно здолавши Португалію. Основний час завершився внічию 2:2, а в серії пенальті "синьо-жовті" виграли з рахунком 3:1.

В іншому півфіналі Бразилія знищила Чехію (8:0). Таким чином, у фіналі студентського чемпіонату світу Україна позмагається із бразильцями.

Вирішальний матч між Україною і Бразилією відбудеться в неділю, 24 липня. Початок гри - о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, днем раніше українці розгромили збірну Польщі у чвертьфінальній зустрічі (7:0). А до того "синьо-жовті" посіли друге місце в групі, поступившись лише Бразилії з рахунком 3:6.

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