Збірна України з футзалу "перестріляла" Казахстан і вийшла до півфіналу Чемпіонату Європи-2022

Збірна України з футзалу "перестріляла" Казахстан і вийшла до півфіналу Чемпіонату Європи-2022

Команда Олександра Косенка впоралася з надзвичайно складним суперником.

Збірна України з футзалу в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2022 обіграла команду Казахстану. Поєдинок в Амстердамі завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 5:3.

Підопічні Олександра Косенка вийшли вперед на 15-й хвилині. Петро Шотурма потужним пострілом реалізував пенальті після того, яка Азат Валіуллін зачепив Ігоря Корсуна на лінії штрафного.

У другому таймі українцям вдалося подвоїти свою перевагу. На 25-й хвилині Михайло Зварич технічно закинув м'яч зі своєї половини поля, а Корсун майстерно розбірався з воротарем казахстанців Ігітою.

Пропустивши двічі, Казахстан став грати більш ризиковано. Українська збірна зуміла цим скористатися. На 30-й хвилині Зварич перехопив м'яч і зі своєї половини майданчика красивим ударом відправив м'яч у ворота суперників.

На 34-й хвилині казахстанці все ж відіграли один гол. Дуглас Жуніор хитнув українського захисника та вколотив м'яч у ближню "дев'ятку". За дві хвилини до кінця основного часу Біржан Оразов забив другий гол у ворота України та змусив українських уболівальників серйозно похвилюватися.

На щастя, камбеку не сталося. Володимир Разуванов і Ярослав Лебідь на 39-й хвилині забили по голу в порожні ворота казахстанців. На останній хвилині Оразов оформив дубль, але це вже не вплинуло на підсумок зустрічі.

У півфіналі збірна України зіграє з переможцем матчу Росія - Грузія, який відбудеться у вівторок, 1 лютого.

Підопічні Олександра Косенка вийшли до плейоф континентальної першості, посівши друге місце в групі А. Українська збірна в стартовому матчі програла Нідерландам (2:3), а потім розгромила Сербію (6:1) та поступилася чинним чемпіонам Європи та світу - португальцям (0:1).

Пробитися до 1/4 фіналу українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному поєдинку заключного туру. У підсумковій таблиці квартету А Україна, Нідерланди та Сербія набрали по три очки, але "синьо-жовті" мали виявилася кращу різницю забитих та пропущених м'ячів у особистих зустрічах.

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