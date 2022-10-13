Збірна України з футзалу пожертвувала преміальні за перемоги у відборі до ЧС-2024 на авто для ЗСУ

Національна команда з футзалу допомагає нашим військовим у боротьбі з російськими окупантами.

Гравці та тренери чоловічої збірної України з футзалу віддали свої преміальні за перемоги в матчах кваліфікації на чемпіонат світу 2024 року на придбання позашляховика для ЗСУ.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

"Із Латвії веземо не лише 6 очок, а й невеличкий внесок у майбутню перемогу України! Гравці та тренери чоловічої збірної України вирішили витратити свої преміальні за звитяги у матчах основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2024 над Косовим та Нідерландами на придбання позашляховика для ЗСУ.

Незабаром авто передадуть до однієї з військових частин, яка розташована на передовій. Разом до перемоги!" - написала Асоціація футзалу України у своєму Instagram.

Підопічні Олександра Косенка розпочали відбір на планетарну першість двома перемогами - "синьо-жовті" обіграли Косово (3:1) та Нідерланди (4:2).

Збірна України з футзалу у відборі на ЧС-2024: турнірне становище

Після двох зіграних матчів Україна з 6 очками очолює свою групу відбору на ЧС. Нідерланди посідають другу сходинку, маючи 3 бали. Косово - на останньому місці з нулем у графі очок.

Наступний матч відбору на світову першість українська збірна проведе 8 листопада проти Косово.

До елітного раунду відбору вийдуть 12 переможців груп, а також чотири найкращі другі команди. Інші 8 збірних, які посядуть другі місця, зіграють у стикових матчах за вихід до наступної стадії.

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