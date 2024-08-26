Збірна України з футзалу розбила чинних чемпіонів Європи та світу в товариському матчі (відео)

Збірна України з футзалу обіграла команду Португалії в матчі товариського міжнародного турніру перед стартом чемпіонату світу-2024. Поєдинок у Португалії завершився з рахунком 3:6 на користь "синьо-жовтих".

На 7-й хвилині рахунок у грі відкрив Андрій Мельник. На 13-й хвилині Україна подвоїла перевагу – ударом з ауту забив капітан Петро Шотурма, м'яч рикошетом від голкіпера суперника влетів у ворота, тому був записаний як автогол. Для Шотурми це був 100-й матч за національну команду.

На 16-й хвилині Шотурма оформив дубль. Зазначимо, що одним з героїв першого тайму також став український голкіпер Олександр Сухов, який відбив два дабл-пенальті.

У другому таймі кожній з команд вдалося забити по три рази. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Ігор Чернявський, Назар Швед та Микола Микитюк.

Таким чином, підопічні Олександра Косенка здобули впевнену перемогу над португальцями, які є чинними чемпіонами Європи та світу.

Огляд матчу Португалія – Україна

Додамо, що раніше на турнірі в Португалії українці перемогли Коста-Рику (4:0) та Кубу (7:0).

Перед чемпіонатом світу "синьо-жовті" зіграють ще два товариські матчі – з Боснією і Герцеговиною (28 серпня) та Лівією (30 серпня).

ЧС-2024 з футзалу відбудеться від 14 вересня до 6 жовтня в Узбекистані. Під час жеребкування збірна України були посіяна з другого кошика та потрапила до групи С, де зіграє з Аргентиною, Афганістаном та Анголою.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Збірна України вшосте в історії зіграє на футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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