Збірна України з футзалу розгромно поступилася Аргентині на старті чемпіонату світу-2024

Попереду в "синьо-жовтих" поєдинки проти Анголи та Афганістану.

Збірна України з футзалу розгромно програла команді Аргентини в матчі першого туру групового раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті, столиці Узбекистану, завершився з рахунком 7:1 .

"Синьо-жовті" вийшли вперед на 18-й хвилині – відзначився капітан команди Петро Шотурма.

Однак ще до перерви аргентинці не лише відігралися, а й повели в рахунку. А в другому таймі "альбіселесте" влаштували українцям розгром, забивши п'ять м'ячів без відповіді.

На ЧС-2024 з футзалу підопічні Олександра Косенка виступають у групі С, де після зустрічі з Аргентиною зіграють проти Анголи (18 вересня) та Афганістану (21 вересня).

В іншому матчі стартового туру цього квартету Афганістан обіграв Анголу з рахунком 6:4.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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