Збірна України з футзалу розгромною перемогою стартувала у відборі до Євро-2026

Збірна України з футзалу розгромила команду Кіпру в стартовому матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2026. Поєдинок завершився з рахунком 0:7 на користь "синьо-жовтих".

Дублями у складі нашої команди відзначилися Ігор Корсун, Микола Микитюк і Артем Фаренюк. Ще один м'яч в активі Даніїла Абакшина.

Після цієї перемоги українці очолили свою групу відбору на Євро-2026. В іншому матчі першого туру цього квартету Румунія розбила Німеччину з рахунком 6:0.

Наступний матч у кваліфікації на континентальну першість команда Олександра Косенка проведе у вівторок, 17 грудня, проти Румунії.

До фінальної частини Євро-2026 напряму вийдуть переможці груп, а вісім найкращих команд, які посядуть другі місця, розіграють у плейоф ще чотири путівки на континентальну першість.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Господарі фінального турніру автоматично отримали право взяти участь у ньому.

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

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