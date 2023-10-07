Збірна України з футзалу розтрощила Сербію в елітному раунді відбору на ЧС-2024 (відео)

"Синьо-жовті" разом з Польщею лідирують у своїй групі.

Чоловіча збірна України з футзалу розгромила команду Сербії у виїзному матчі 3-го туру елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2024. Поєдинок завершився з рахунком 1:6 .

Підопічні Олександра Косенка забезпечили собі перемогу завдяки надзвичайно потужному першому тайму.

За стартові дев'ять хвилин гри українці забили у ворота сербів чотири голи – дубль оформив Назар Швед, по разу відзначилися Данило Абакшин та Євгеній Жук. Господарі відповіли лише одним м'ячем зусиллями Крістіяна Васича.

Після перерви "синьо-жовті" зуміли відправити до сітки воріт суперника ще два м'ячі. Авторами результативних ударів стали Ігор Корсун і Данило Абакшин.

Огляд матчу

В іншому матчі третього туру групи B збірна Польщі вдома розбила команду Бельгії з рахунком 7:2.

За підсумками трьох турів Україна та Польща є лідерами цього квартету, маючи у своєму активі по 6 очок. Сербія (4 бали) посідає третю позицію, Бельгія (1) йде останньою.

Наступний матч кваліфікації чемпіонату світу українці зіграють 11 жовтня також проти сербів. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в Угорщині.

На ЧС-2024 вийдуть переможці п'яти груп елітраунду відбору. Чотири найкращі володарі других місць зіграють у плейоф, де розіграють ще дві путівки на світову першість.

Чемпіонат світу з футзалу відбудеться в Узбекистані від 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

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