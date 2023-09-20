Збірна України з футзалу сенсаційно програла у другому матчі елітраунду відбору ЧС-2024 (відео)

"Синьо-жовті" поступилися Польщі, ведучи з різницею у два голи.

Чоловіча збірна України з футзалу зазнала поразки від команди Польщі ( 2:3 ) у 2-му турі елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2024.

Через повномасштабне російське вторгнення до України номінально домашня для нашої збірної зустріч відбулася в Угорщині. Підопічні Олександра Косенка вдало розпочали поєдинок: на 11-й хвилині рахунок у грі відкрив Ігор Корсун, а за дві хвилини Олександр Педяш подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

Однак поляки зуміли здійснити камбек. Ще до перерви вони відновили паритет у матчі – на 13-й хвилині відзначився Томаш Кріезель, а просто перед перервою стався автогол воротаря збірної України Кирила Ципуна.

У другому таймі українці більше атакували, але на 34-й хвилині пропустили вирішальний гол. Міхал Марек приніс польській збірній сенсаційну перемогу над нашою командою.

Огляд матчу

В іншому матчі другого туру групи B серби та бельгійці зіграли внічию – 3:3.

Зазначимо, що в першому турі збірна України рознесла Бельгію (10:2), а Польща програла Сербії (1:2).

За підсумками двох турів лідером нашої групи є Сербія (4 очки), Польща та Україна мають по три бали, Бельгія замикає квартет з одним заліковим пунктом.

Наступний матч у рамках кваліфікації чемпіонату світу українці зіграють 6 жовтня на виїзді проти сербів.

На ЧС-2024 вийдуть переможці п'яти груп елітраунду відбору. Чотири найкращі володарі других місць зіграють у плейоф, де розіграють ще дві путівки на світову першість.

Чемпіонат світу з футзалу відбудеться в Узбекистані від 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

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