Збірна України з футзалу у видовищному матчі здолала Польщу та вийшла на чемпіонат світу-2024

Чоловіча збірна України з футзалу здобула перемогу над командою Польщі в матчі заключного 6-го туру елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2024. Поєдинок на "Атлас Арені" у польському місті Лодзь завершився з рахунком 3:5 .

Для завоювання прямої путівки на світову першість українську збірну в цьому матчі влаштовувала лише перемога. Підопічні Олександра Косенка потужно провели перший тайм, забивши у ворота поляків чотири м'ячі без відповіді.

На 7-й хвилині рахунок у грі відкрив Данило Абакшин. На 9-й хвилині Петро Шотурма подвоїв перевагу "синьо-жовтих". А потім дубль оформив Ігор Корсун, відзначившись на 12-й і 20-й хвилинах.

У другому таймі суперник збірної України додав обертів, тож без нервів для нашої команди не обійшлося. Павел Каневський відквитав два м'ячі своїми ударами на 27-й і 30-й хвилинах.

Проте "синьо-жовті" швидко повернули собі гандикап у три голи. На 32-й хвилині Ростислав Семенченко забив свій дебютний м'яч за збірну України.

За п'ять хвилин до кінця матчу поляки замість голкіпера випустили на майданчик п'ятого польового гравця. Це допомогло їм знову скоротити відставання в рахунку – на 37-й хвилині забив Якуб Рашковський. Однак врятуватися від поразки Польща вже не змогла.

Таким чином, збірна України взяла реванш у Польщі за поразку (2:3) у 2-му турі елітраунду кваліфікації на ЧС-2024.

В іншому матчі останнього туру групи B збірна Бельгії вдома програла команді Сербії з рахунком 2:4.

Перемога над поляками дозволила українцям (13 очок) виграти свій квартет та завоювати пряму путівку на Мундіаль. Збірна Польщі з 12 балами фінішувала на другій позиції. Третьою стала Сербія (8 пунктів), Бельгія з одним набраним очком посіла останнє місце.

Згідно з регламентом, на ЧС-2024 виходять переможці п'яти груп елітраунду відбору. Чотири найкращі володарі других місць зіграють у плейоф, де розіграють ще дві путівки на світову першість.

Чемпіонат світу з футзалу відбудеться в Узбекистані від 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

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