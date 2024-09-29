Збірна України з футзалу в шаленому матчі знищила Венесуелу та вийшла до півфіналу ЧС-2024 (відео)

В 1/2 фіналу "синьо-жовті" зіграють проти Бразилії.

Збірна України з футзалу розгромила національну команду Венесуели в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4 .

На 5-й хвилині зустрічі українців вивів уперед Данило Абакшин після прострілу Ігоря Корсуна. Проте вже наступної хвилини венесуельці відігралися завдяки голу Франсії.

На 14-й хвилині "синьо-жовті" знову повели в рахунку – Петро Шотурма відзначився після прострілу Ігоря Чернявського.

А ще через дві хвилини українці забили третій м'яч – Абакшин вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер збірної Венесуели парирував удар Ростислава Семенченка.

Утім, менш ніж за хвилину Венесуела зрівняла рахунок – спершу Віамонте реалізував вихід один на один з українським голкіпером після обрізки Абакшина, а потім Відаль забив ударом у дотик після введення м'яча з-за бокової лінії.

І все ж, на перерву Україна вирушила в ролі лідера. На 18-й хвилині Абакшин оформив хет-трик, а на останній 20-й хвилині першого тайму Назар Швед потужно вколотив м'яч під перекладину після передачі з кутового.

А вже на стартовій хвилині другого тайму Україна забила шостий м'яч у ворота Венесуели – Семенченко вразив ворота суперника після пасу Абакшина.

На 27-й хвилині матчу підопічні Олександра Косенка усьоме відзначилися у воротах південноамериканців – голкіпер збірної України Олександр Сухов виконав прохід зі своєї половини поля і точно пробив у верхній кут.

На 30-й хвилині Морілло відправив четвертий м'яч у ворота України, але через дві хвилини забив Чернявський і повернув нашій команді гандикап у чотири голи.

На 38-й хвилині українці забили удев'яте – Микола Микитюк вразив порожні ворота венесуельців, скориставшись передачею Абакшина.

Огляд матчу Україна – Венесуела

Буде додано незабаром.

У півфіналі ЧС-2024 з футзалу збірна України зіграє проти Бразилії, яка у чвертьфіналі обіграла Марокко (3:1). Матч відбудеться у середу, 2 жовтня.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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