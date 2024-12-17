Збірна України з футзалу виграла другий матч поспіль на старті відбору до Євро-2026

Збірна України з футзалу перемогла команду Румунії в матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2026. Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь "синьо-жовтих".

На 11-й хвилині українську збірну вивів уперед Михайло Зварич. Невдовзі підопічні Олександра Косенка розвинули свою перевагу – відзначився Назар Швед. Після цього наша команда впевнено довела справу до перемоги.

Для збірної України це друга поспіль перемога на старті відбору до Євро-2026. Наша команда розпочала кваліфікацію розгромною перемогою над Кіпром з рахунком 7:0.

Після двох турів українська збірна з 6 очками одноосібно очолює свою групу відбору на Євро-2026. "Синьо-жовті" випереджають Румунію (3 бали), а також Німеччину (0) та Кіпр (0), яким ще потрібно 18 грудня зіграти між собою.

Наступний матч у кваліфікації на континентальну першість команда Косенка проведе 31 січня проти німців.

До фінальної частини Євро-2026 напряму вийдуть переможці груп, а вісім найкращих команд, які посядуть другі місця, розіграють у плейоф ще чотири путівки на континентальну першість.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Господарі фінального турніру автоматично отримали право взяти участь у ньому.

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

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