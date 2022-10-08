Збірна України з футзалу вольовою перемогою стартувала у відборі на ЧС-2024

У стартовому поєдинку кваліфікації на мундіаль "синьо-жовті" обіграли Косово.

Збірна України з футзалу вдало розпочала відбір на чемпіонат світу 2024 року. У першому матчі відбіркового циклу підопічні Олександра Косенка перемогли Косово з рахунком 3:1 .

Номінально домашня для нашої команди зустріч відбулася у латвійському Саласпілсі. Українці пропустили вже на 2-й хвилині поєдинку, але зуміли переламати перебіг поєдинку.

На 15-й хвилині зрівняв рахунок Чернявський, а в другому таймі голи Корсуна та Мельника принесли "синьо-жовтим" перемогу.

Набравши три бали, підопічні Косенка очолили турнірну таблицю своєї групи. Українці випереджають збірну Нідерландів через кращу різницю забитих і пропущених м'ячів. Косово залишається з нулем у графі очок.

Наступний матч відбору на світову першість українська збірна зіграє проти Нідерландів. Він відбудеться 11 жовтня у латвійській Єлгаві. Початок поєдинку - о 19:00 за київським часом.

За підсумками цього раунду 12 переможців груп, а також чотири найкращі другі команди виходять до елітного раунду відбору. Інші 8 збірних, які посіли другі місця, зіграють у стикових матчах за вихід до елітного раунду відбору.

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