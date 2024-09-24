Збірна України з футзалу здолала Нідерланди та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2024

В 1/4 фіналу "синьо-жовті" зіграють проти переможця пари Іспанія – Венесуела.

Збірна України з футзалу обіграла національну команду Нідерландів в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті, столиці Узбекистану, завершився з рахунком 1:3 на користь "синьо-жовтих".

Українці відкрили рахунок на шостій хвилині зустрічі – Михайло Зварич відправив м'яч у ворота після красивої комбінації.

На перерву команди вирушили за мінімальної переваги української команди. У середині другого тайму "Помаранчеві" відігралися – на 29-й хвилині відзначився Саїд Бузамбу.

Однак підопічні Олександра Косенка дуже швидко повернули собі лідерство – на 31-й хвилині ударом з гострого кута забив Андрій Мельник.

Наприкінці поєдинку нідерландці випустили на майдачник п'ятого польового гравця в надії зрівняти рахунок, але українцям вдалося відзахищатися і навіть збільшити свою перевагу – на останній хвилині після помилки суперника забив Мельник.

Огляд матчу Нідерланди – Україна

Буде додано незабаром.

У чвертьфіналі збірна України позмагається з переможцем пари Іспанія – Венесуела. Свого суперника "синьо-жовті" дізнаються у середу, 25 вересня.

Матч 1/4 фіналу за участю українців відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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