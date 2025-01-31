Збірна України з футзалу здолала Німеччину, здобувши третю поспіль перемогу у відборі до Євро-2026

"Синьо-жовті" лідирують у своєму квартеті, набравши максимально можливу кількість очок після трьох турів.

Збірна України з футзалу обіграла команду Німеччини в матчі третього туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2026. Поєдинок у німецькому Гепінгені завершився з рахунком 3:5 на користь "синьо-жовтих".

Уже на 3-й хвилині зустрічі німців вивів уперед Суад Ак. Проте ще до перерви підопічні Олександра Косенка відповіли 5 голами: дубль оформив Микола Микитюк, по одному разу забили Євген Жук, Ростислав Семенченко та Ігор Корсун.

До кінця першого тайму господарі відіграли один м'яч – Габріель Олівейра реалізував пенальті. На старті другого тайму Ак продовжив скорочувати відставання німців, але уникнути поразки їм не вдалося.

Збірна України з футзалу виграла третій поєдинок поспіль у відборі до Євро-2026. Раніше наша команда здобула розгромну перемогу над Кіпром (7:0) та обіграла Румунію (2:0).

Після трьох турів українська збірна з 9 очками одноосібно очолює свою групу відбору на Євро-2026. "Синьо-жовті" випереджають Румунію (6 балів), а також Німеччину (3) та Кіпр (0).

Наступний матч у кваліфікації на континентальну першість збірна України проведе 4 лютого, коли прийме Німеччину в номінально домашньому поєдинку, який відбудеться у молдавському Кишиневі .

До фінальної частини Євро-2026 напряму вийдуть переможці груп, а вісім найкращих команд, які посядуть другі місця, розіграють у плейоф ще чотири путівки на континентальну першість.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Господарі фінального турніру автоматично отримали право взяти участь у ньому.

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

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