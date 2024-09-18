Збірна України з футзалу знищила Анголу в другому матчі на чемпіонаті світу-2024 (відео)

Підопічні Олександра Косенка здобули першу перемогу на турнірі та продовжують боротися за вихід до плейоф.

Збірна України з футзалу розгромила національну команду Анголи в другому турі групового раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті, столиці Узбекистану, завершився з рахунком 2:7 на користь "синьо-жовтих".

У першому таймі підопічні Олександра Косенка тричі вразили ворота суперника – дубль оформив Ігор Корсун, ще один гол забив Євген Жук. Африканська команда перед перервою відповіла одним м'ячем.

У другому таймі українці домінували та довели свою перевагу в класі. Голами відзначилися Андрій Мельник, Михайло Зварич, Ігор Чернявський та Назар Швед. У відповідь суперник забив лише раз.

Огляд матчу Ангола – Україна

Буде додано незабаром.

Для "синьо-жовтих" це перша перемога на цьому ЧС. У стартовому турі Україна розгромно поступилася Аргентині (1:7), а Ангола програла Афганістану (4:6).

У матчі заключного, третього туру групового етапу, українці 21 вересня зіграють проти збірної Афганістану.

Згідно з регламентом, до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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