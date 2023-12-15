Збірна України з футзалу знищила Бельгію та наблизилася до виходу на ЧС-2024 (відео)

Перед заключним туром "синьо-жовті" зберігають шанси отримати пряму путівку на світову першість.

Чоловіча збірна України з футзалу розгромила команду Бельгії в матчі 5-го туру елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2024. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся в Угорщині та завершився з рахунком 8:2 .

Ще в першому таймі підопічні Олександра Косенка створили собі комфортний гандикап, п'ять разів вразивши сітку воріт суперника. Хет-трик оформив Ігор Корсун, ще по голу забили Олександр Педяш і Петро Шотурма.

У другій половині зустрічі за українську команду відзначалися Олександр Педяш, Євген Сірий та Артем Фаренюк. Бельгійці змогли відповісти лише двома голами.

Огляд матчу Україна – Бельгія

Додамо, що у стартовому турі елітного раунду відбору на ЧС-2024 збірна України з футзалу на виїзді рознесла Бельгію з рахунком 2:10.

В іншому матчі п'ятого туру групи B збірна Польщі в гостях перемогла команду Сербії (2:4).

Таким чином, перед заключним туром збірна України з 10 очками посідає друге місце у своєму квартеті. Лідирує з 12 балами Польща. На третій позиції – Сербія (5 пунктів), Бельгія з одним набраним очком йде останньою.

У заключному турі елітраунду кваліфікації на чемпіонат світу українці у середу, 20 грудня, на виїзді зіграють проти поляків. Нашій команді потрібна перемога, щоб здобути пряму путівку на Мундіаль. Початок поєдинку – о 19:30 за київським часом.

Згідно з регламентом, на ЧС-2024 вийдуть переможці п'яти груп елітраунду відбору. Чотири найкращі володарі других місць зіграють у плейоф, де розіграють ще дві путівки на світову першість.

Чемпіонат світу з футзалу відбудеться в Узбекистані від 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

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